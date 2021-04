L’AQUILA – In funzione da oggi la nuova viabilità sul tronco SS80 e SS17 nei pressi del casello autostradale L’Aquila Ovest dell’A24 non senza qualche problema. Lo riferisce Elio Ursini: “Si registra qualche automobilista a cui sfugge la nuova segnaletica. Un veicolo, uscendo da via Superequm (Magazzini Maury’s), ha imboccato la SS80 contromano in direzione L’Aquila (in quel tratto ora la SS80 è a senso unico in direzione ospedale). Fortunatamente il mezzo è stato immediatamente fermato dalla Polizia Locale presente sul posto che ha provveduto a farlo rigirare in sicurezza. Fate attenzione alla nuova segnaletica e ricordate che anche se ora un tratto di SS80 e di SS17 è a 2 corsie resta sempre viabilità cittadina con attraversamenti pedonali e fermate bus.