L’AQUILA – Approvata ieri mattina in prima Commissione consiliare Programmazione e Bilancio, presieduta dal leghista Di Luzio, la delibera con cui si procede ad affidare all’Agenzia delle Entrate la riscossione coattiva di canoni e bollette non pagate nel progetto C.a.s.e. e Map. Il buco ormai non si sa nemmeno a quanto ammonta, ma siamo nell’ordine dei 20 milioni di euro. Il Comune poi non emette bollettazione dal 2018.

“Un provvedimento impopolare” ha affermato l’assessore Daniele ma ormai non più procrastinabile dopo i rilievi arrivati anche dalla Corte dei Conti, che secondo l’assessore sono stati anche ispirati da certe critiche.

“Ho sempre puntato ad un approccio morbido – ha spiegato Daniele – ma ormai lo scontro politico è diventato scontro giudiziario”.

L’attuale minoranza ha quindi in diversi interventi sottolineato i ritardi dell’amministrazione, anche nel portare questa delibera in consiglio.

Apriti cielo. Le accuse hanno mandato su tutte le furie Giorgio De Matteis che per un momento ha accantonato i mal di pancia in maggioranza e attaccato duramente la passata gestione targata Cialente. “I ritardi sono tutti imputabili alla vecchia gestione e oggi noi ci prendiamo la responsabilità di intervenire”.

C’è da pensare anche al futuro del C.a.s.e.

Fatto sta che dopo 12 anni il progetto case rischia di essere davvero la tomba di ogni bilancio del Comune, il debito è superiore all’Imu che il Comune incassa. E oltre che al passato c’è da pensare al futuro. Molti consiglieri ormai sono dell’avviso che bisogna cominciare a bussare alle porte dell’Unione europea. Bisogna chiedere l’autorizzazione ad abbattere e i fondi per farlo.

Ma nell’ultimo anno, nel frattempo, il progetto Case è diventato, tramite convenzioni, residenza non più e non solo di terremotati o nuclei sociali fragili o giovani coppie, ma anche di impiegati pubblici di enti come l’università, le forze dell’ordine ecc. I regolamenti sono quelli di sempre, anche se è quasi pronto il nuovo regolamento di condominio.

L’idea che comincia a serpeggiare in consiglio è di cominciare a lavorare seriamente alla dismissione. E l’idea è quella di lasciare solo le piastre che servono per la gestione delle fragilità sociali o altri scopi simili. Ma in Giunta, contestualmente, si lavora ad una sua valorizzazione. Una piastra, ad esempio, è anche nell’elenco delle abitazioni messe a disposizione del costituendo collegio di merito universitario.