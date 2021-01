L’AQUILA – Ai microfoni di L’Aquila Blog, l’eurodeputato della Lega Massimo Casanova ha fatto il punto sulla situazione nazionale ed in particolare, da imprenditore, sulla situazione del mondo della ristorazione e dei ristori per le misure restrittive dovute al Covid. In città per un incontro per l’esponente del Carroccio “la situazione è stata gestita malissimo e ne pagano le conseguenze imprenditori e partite Iva”. “Questo è un governo di incapaci, noi le stiamo provando tutte ma purtroppo non ci ascoltano”. “Io non credo più in Conte – spiega Casanova – sono molto preoccupato e perplesso, speriamo di andare subito alle urne perché è l’unico modo di risolvere qualcosa”. L’intervista