ROMA – Giro di vite per gli over 50 non vaccinati. Il rischio che queste persone possano avere nuove chiusure, perchè “la stagione turistica estiva l’abbiamo salvata, questo possiamo dirlo tranquillamente, grazie alla campagna vaccinale. Ora però emergono nuove varianti alle quali si somma il potenziale calo della copertura vaccinale. Inoltre il timore è ancora più grande per i 3 milioni e mezzo di over 50 non ancora vaccinati. Questo si può tradurre in un numero più alto di ospedalizzazioni che può determinare nuove chiusure. Questo è un elemento che deve passare nella comunicazione pubblica, il ragionamento sull’obbligo vaccinale va in questa direzione”, lo ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, durante la sua intervista alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus.