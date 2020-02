Carcere Sulmona: Nardella lancia allarme su inagibilità sismica caserma agenti

“La grave situazione riguardante la caserma agenti della Casa Reclusione di Sulmona per la quale, sembra, sia stata dichiarata, stiamo aspettando il decreto ufficiale, l’inagibilità sismica, non può e non deve essere sottaciuta agli organi politici competenti per territorio. Per questo motivo invierò entro oggi richiesta formale di immediata avocazione della problematica ai rappresentanti politici regionali e locali. Il tutto affinché fungano da supporto al Direttore del carcere Peligno ed insieme cercare di dirimere la delicata problematica”.

Questa la nota inviata da Mauro Nardella, segretario generale territoriale Uil Pa Polizia Penitenziaria e componente della segreteria confederale Abruzzo.

“Anche il Ministro Bonafede e lo stesso Prefetto dell’Aquila non potranno non essere chiamati in causa atteso che, in virtù della loro diretta competenza, non devono permettere che una struttura carceraria che presto conterà 700 detenuti tutti di elevato spessore criminale in essa reclusi, non sia dotata di una struttura alloggiativa per il personale di Polizia Penitenziaria – prosegue – Tante volte il personale che in esso alloggia ha tolto, infatti, parecchie castagne dal fuoco. Vedasi ad esempio le frequenti emergenze che si sono avute in ordine ai terremoti che hanno caratterizzato il periodo storico che va dal 2009 in poi e che non hanno prodotto drammatiche criticità proprio in conseguenza dell’immediato supporti dato dagli agenti accasermati”.

“L’apporto dei 50 agenti in media “ospitati” quotidianamente nella caserma di piazzale vittime del dovere e che offrono il loro contributo in tal senso è sicuramente propedeutico al mantenimento di sufficiente sicurezza in una realtà presso la quale proprio non ci si può permettere di farne a meno – conclude Nardella – La Task Force che la Uil chiede di attivare spero si consolidi presto e porti i suoi frutti senza perdita di prezioso tempo”.

