L’AQUILA – La riflessione di Massimo Cialente, ex primo cittadino, sulla cultura in città, alla luce delle recenti polemiche sulla mancata assegnazione a L’Aquila del titolo di Capitale Italiana della Cultura.

“Ritenendo ormai chiusa la vicenda degli articoli pubblicati a L’Aquila, “ispirati” dalla Verità di Belpietro, inviata come fosse Bibbia ai nostri giornalisti dall’ufficio stampa del Sindaco, vorrei provare a fare due considerazioni.

Non prima di sottolineare, con profondo rammarico, che tra tutte le città finaliste per la nomina a Capitale della Cultura 2022, e le altre 7 che non avevano avuto accesso alle “finali”, la nostra città è l’unica nella quale si sono accese polemiche e contestazioni, anche politiche , raccolte a livello nazionale anche da Polito,( che se si fosse fatto i fatti suoi era meglio), come se la nomina ci toccasse d’ufficio.

La prima riflessione che vorrei fare con voi è relativa alla storia del rapporto che l’Italia, e non solo, ha avuto con il mondo culturale aquilano e le sue istituzioni sin dai primi mesi del post sisma.

Già con il Ministro Bondi , governo Berlusconi, con dirigenti come Nastasi e tanti altri, e successivamente con gli altri ministri (un pochino meno Galan), l’Aquila ha ricevuto molto. Questo perché fu compreso il ruolo centrale che la cultura e le sue istituzioni giocavano nella stessa configurazione identitaria della nostra comunità. fummo bravi a farlo comprendere.

Furono sostenute tutte le nostre Istituzioni (tranne l’Accademia dell’Immagine uccisa per volontà infrenabile e persistente della Regione Abruzzo) , e soprattutto furono finanziati i Cantieri dell’Immaginario, inventati dalla nostra amministrazione, in particolare dall’allora Assessore Pezzopane.

Successivamente non siamo mai stati soli, bene o male qualche finanziamento è sempre arrivato, sino ai 13 milioni del restart che gestisce Biondi. tredici milioni che sono veramente tanti.

Il Munda, lo stesso auditorium Renzo Piano, il Maxxi , ottenuto al volo dopo una mia telefonata con Franceschini, il Festival del Jazz. Anche altri operatori culturali, artisti e non, ci hanno aiutato in questi anni. Compresi coloro che alla fine, resistendo al richiamo di altre città, disposte a dare finanziamenti ben più cospicui dei nostri, avevano scelto L’Aquila come sede del Festival della Partecipazione, che noi abbiamo cacciato con l’amministrazione di centrodestra e che Bologna si è accaparrato in un istante.

Infine avevamo 700.000 euro per il Festival degli Incontri , saltato perché non piacevano i protagonisti.

Nell’ambito della cultura metto anche , come è giusto, un altro grande sforzo, che esce sempre dalle tasche degli italiani, che è il nostro secondo Ateneo, il GSSI.

Infine, dicevo, i 13 milioni del programma restart.

Vedendo le ultime polemiche, ho l’impressione che da un lato noi aquilani riteniamo che ci sia tutto dovuto, dall’altro che tutto questo sia avvenuto per caso (ma questo è un altro discorso).

Ora mettiamoci nei panni non tanto del Ministro di turno, ma di tutti i dirigenti e funzionari ministeriali, di tutti gli altri operatori culturali italiani, delle altre regioni e città, che smanettano tutti i giorni per ottenere qualche finanziamento. Ma secondo voi, leggere che adesso facciamo, solo noi, tante polemiche sulla mancata nomina a capitale della cultura, non c’è il rischio che a qualcuno faccia un pochino girare le scatole e far pensare che forse forse, un tantino, siamo irriconoscenti e presuntuosetti? Credete che non si sia capito che anche il titolo di capitale deella cultura, per noi, era dovuto?

Vi invito a rifletterci, perché prima o poi L’Aquila tornerà ad essere una delle tante meravigliose città italiane, una come le altre. Ed allora, avremo alleanze ed amicizie consolidate, o non ci saremo isolati?

La seconda riflessione , che in parte si lega alla prima, è che forse, tra qualche anno, qualcuno potrebbe chiederco cosa abbiamo fatto di questo mare di soldi ed interventi, pagati con i soldi degli italiani.

Siamo sicuri di stare a lavorare al meglio per impiegare queste risorse? In questa città, in questo comprensorio, c’è un progetto reale di investimento sulla cultura o con questi soldi stiamo comprando solo la benzina, accontentando qualcuno o molti, divertendoci nelle piazze (cosa che comunque non guasta)? Stiamo creando le condizioni afffinchè tutte le nostre istituzioni culturali, sinora aiutate, saranno nelle condizioni di camminare da sole? Stiamo creando le condizioni per favorire la nascita di altre esperienze, favorendo altri talenti?

Per ora ci sono rimasti i Cantieri dell’Immaginario (nati con la precedente amministrazione) e la Perdonanza, che c’è dai tempi dell’intuizione di Centofanti e De Rubeis. Certo, con Biondi sono molto più ricche, vengono grandi artisti, perché ci sono tanti soldi, ma poi? C’è dell’altro? Abbiamo anche perso il Festival della Montagna, nato da telenti aquilani (che tra l’altro non erano certo magnanimi con la mia amministrazione), un festival sulla cultura della montagna a 360 gradi ,trasformandolo in una sagra paesana (senza offesa per le sagre) che solo Street food ha salvato.

Questi temi non sono più oggetto di dibattito. In questo devo dire che il silenzio, di troppi, su tutti i temi, assordante, sceso sulla città negli ultimi tre anni, mi preoccupa, soprattutto per i sospetti che mi suscita.

Io sono preoccupato da aquilano, innamorato di questa terra, che pure ritengo avere grandi potenzialità, ma che vedo avvizzire, perdere ogni giorno troppi tra i suoi figli migliori che scelgono altre città dove sbocciare.

Pesantemente, quasi ogni giorno, mi risuonano nelle orecchie , sino al cuore, le parole del nostro Sindaco Biondi, e dei suoi, in occasione delle polemiche intorno al Festival degli Incontri : “vogliono venire ad insegnarci da fuori come si fa la cultura!! ” Sia mai, vade retro satana.

Parole che spalancano un baratro.

Io credo che tutti abbiano studiato alle superiori, ma anche alle medie inferiori, un pochino di storia, di storia dell’arte, di letteratura, di scienze. La grandezza dell’Italia è in gran parte legata al Rinascimento, quando i talenti dell’occidente trovavano spazi, venivano chiamati e coccolati. La grandezza dell’Università di Padova è legata al fatto che laicamente chiamava tutti gli scienziati, compreso un certo Galileo.

Purtroppo, il giorno che spiegarono in classe il Rinascimento, molti dei nostri amministratori attuali quel giorno erano assenti. Forse un pochino di influenza. Anche se penso che fosse invece la solita “festa” a scuola”