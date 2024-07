Cantieri dell’immaginario, domenica 21 luglio Cristiano De André alla Scalinata di San Bernardino

L’AQUILA – Cristiano De André è in tour in tutta Italia con “De André#DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Un tour Best of che costituisce un ulteriore tassello al grande progetto “De André canta De André”, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e i relativi live tour, ciascuno dedicato a una parte del repertorio di Fabrizio, tutti sold out.

E sold out risulta anche la data dell’Aquila, in programma domenica 21 luglio presso la Scalinata di San Bernardino, con inizio alle ore 21,30 promossa dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” nell’ambito del cartellone estivo, del Comune dell’Aquila, I Cantieri dell’Immaginario.

Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale di Fabrizio, porta sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dai suoi inseparabili musicisti: Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suona la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso dentro la grande opera di Fabrizio.

Biglietteria on line https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/de-andre-deandre-best-live-tour-laquila

accessibile anche dai siti www.cantieriimmaginario.it e www.barattelli.it.

Eventuali biglietti che si rendessero disponibili saranno acquistabili, fino a esaurimento posti, direttamente all’ingresso della Scalinata di San Bernardino a partire da un’ora prima l’inizio del concerto.