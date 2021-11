“Oggi l’Abruzzo ha potuto ascoltare direttamente dalle parole di Niko Romito – in sede di sua audizione in Commissione Bilancio – la qualità e lo spessore del progetto del Campus di Ricerca e Alta formazione che questo governo regionale ha sempre inteso supportare. E soprattutto, oggi, gli abruzzesi hanno avuto la possibilità di comprendere appieno quanto le polemiche , montate ad arte per mesi da alcuni Consiglieri, non avessero motivo di esistere. E anzi, torno a ripetere, che nessuno mai doveva e dovrà azzardarsi a mettere al centro di una disputa politica una eccellenza abruzzese, qualsiasi essa sia. Di fronte a cotanta maestria di contenuti, di merito e di obiettivi – a tutto vantaggio della nostra regione – finalmente questa mattina abbiamo assistito, in aula, all’accoglimento unanime di un progetto pregevole, il primo in Italia capace di affrontare i grandi temi – dal cibo sostenibile e dalla sostenibilità economica ed ecologica all’economia circolare, dalla riduzione degli sprechi alimentari alla formazione dei più giovani ad una corretta alimentazione – oramai essenziali se vogliamo dare una chance di futuro alla Terra, partendo anche dal nostro Abruzzo. Niko Romito – ben 11 ristoranti, in Europa e non solo – con il suo metodo di intelligenza nutrizionale ce lo invidia e corteggia il mondo intero. Il suo è un protocollo di cucina, in grado di rivoluzionare l’educazione alimentare e di progettare nuovi format adatti alle diverse utenze, compresi i pazienti ospedalizzati e gli studenti che usufruiscono delle mense scolastiche. A scanso del minimo dubbio ribadisco con fermezza e ambizione che la Regione Abruzzo resta al suo fianco e che il Campus rappresenterà l’emblema dell’Abruzzo del cambiamento”.

La nota del capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa.