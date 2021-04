L’AQUILA – L’Ostello Lo Zio di Campo Imperatore in vista della prossima stagione estiva cerca un barista interessato a trasferirsi in struttura per l’intera stagione estiva 2021 con vitto e alloggio compresi. Il candidato deve essere in grado di sostenere flussi intensi ed elevati di clientela, avere una buona e cordiale comunicazione, essere disposto a ricoprire tutte le mansioni che possono servire in una struttura ricettiva, dalla sala alle pulizie passando per la reception, e soprattutto la volontà di lavorare in squadra, dal momento che dovrà condividere con i colleghi l’intera esperienza stagionale. Lavoro su turni, classici full time 6 giorni su 7. Requisito fondamentale disponibilità a condividere gli alloggi con il resto della giovane squadra.