L’AQUILA – Già la scorsa estate c’era stato il boom di camperisti, habitué e non, quest’anno si prevede ancora al top la vacanza itinerante. In sostanza, la pandemia ha portato una riscoperta del soggiorno fuori dai circuiti turistici tradizionali come nuova forma di vacanza all’insegna di sicurezza e prossimità. “Sarà proprio così – dice a laquilablog Mauro Rotellini, presidente della storica Associazione -; questa città però non ha l’accoglienza adatta, non esiste una vera area attrezzata. “Peraltro – precisa Rotellini – queste aree sono pagamento e potrebbero far guadagnare il Comune”. L’intervista.