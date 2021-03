L’AQUILA – Giovedì 1° aprile 2021 la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia riaprirà la sede distaccata di Sulmona in locali messi a disposizione dal Comune, in un’ottica di collaborazione tra enti pubblici. Con la riattivazione dello sportello, l’ente camerale intende continuare a garantire un servizio fondamentale per imprenditori, associazioni e professionisti in considerazione, soprattutto, del periodo di disagio che l’intero tessuto imprenditoriale sta vivendo a causa dell’emergenza determinata dalla diffusione del virus COVID – 19.

Servizi disponibili: visure e certificati camerali, visure protesti, vidimazione registri carico e scarico, vidimazione libri sociali, firma digitale e CNS, carte tachigrafiche, informazioni generali. Indirizzo: Via G. Pansa – ex Caserma Pace apertura: il Giovedì dalle 09.30-13.00 e 14.30-16.30 (solo previo appuntamento). Telefono: 0862/667227-667232-667262 – 0863/415103. email: [email protected]