L’AQUILA – Riunita oggi per la prima volta la nuova Giunta della Camera di Commercio Gran Sasso, presieduta da Antonella Ballone, è stato eletto l’imprenditore aquilano Gianni Frattale a vice presidente del nuovo ente camerale nato dalla fusione di quelli di Teramo e L’Aquila.

Frattale, imprenditore conosciutissimo in città e non solo, è stato, tra le altre cose, già presidente, per due mandati, dell’Ance L’Aquila e consigliere della Camera di Commercio dell’Aquila.

“L’Aquila e Teramo – ha commentato il neo vicepresidente – hanno un futuro di sviluppo se ragioneranno come un’unica realtà. Non difendiamo i campanili ma saliamoci sopra per guardare più lontano.”