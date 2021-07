L’AQUILA – La presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone informa della nuova edizione della 61esima edizione della Rassegna degli ovini.

Questo è il comunicato.

Nello straordinario scenario dell’altopiano di Campo Imperatore, il 5 agosto 2021 si svolgerà la 61^ edizione della Rassegna degli Ovini organizzata dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, con la compartecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo.

La manifestazione, che si svolgerà in località Fonte Macina, è un tradizionale appuntamento, molto atteso dagli operatori del settore e dalle migliaia di visitatori, che annualmente si incontrano in uno dei contesti ambientali più suggestivi d’Abruzzo. L’evento, che vedrà la partecipazione di 19 allevatori che esporranno 9.500 capi di bestiame e di circa 20 produttori di prodotti tipici ed artigianali, provenienti anche da fuori regione, è una importante occasione per promuovere e valorizzare i prodotti della zootecnia di montagna ed i prodotti ad essa connessi, oltre che rappresentare un significativo momento di celebrazione di uno dei mestieri più antichi in assoluto, quello del pastore, che ha segnato la storia della nostra regione. “Il rilancio delle aree interne – sostiene la Presidente dell’Ente camerale, Antonella Ballone – passa anche attraverso il sostegno ed il rafforzamento delle attività tradizionali locali che costituiscono un tratto distintivo del territorio, e possono rappresentare un elemento attrattivo sia per il rilancio della zootecnia di montagna, che a fini turistici e per contribuire a dare il giusto valore alle produzioni tipiche del comparto agricolo ed artigianale. La valorizzazione economica dell’intera filiera dell’allevamento ovino è una delle principali criticità che affligge il settore e ne mette a serio rischio la sopravvivenza. E’ necessario – prosegue la Presidente Ballone – definire una strategia finalizzata ad avvicinare gli allevatori ed i produttori ai mercati di sbocco garantendo la giusta remunerazione delle produzioni”. Il programma dell’evento del 5 agosto prevede l’apertura della mostra mercato alle ore 8.00, la Messa officiata dal Vescovo di Sulmona alle ore 9.30 con la benedizione delle greggi ed a seguire la cerimonia di premiazione degli allevatori presenti con la partecipazione delle autorità istituzionali.