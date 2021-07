L’AQUILA – “Sono stati giorni di confronto con i ragazzi, per ascoltare e capire le esigenze di ogni singolo territorio. Abbiamo deciso di occuparci di ogni singola tematica per essere di aiuto al partito per presentare proposte e progetti adeguati per la nostra generazione e per il nostro territorio. Per questo motivo abbiamo deciso di iniziare la strutturazione del movimento giovanile nella nostra Regione.”

Così in una nota il coordinatore regionale di Cambiamo-Giovani! Matteo Di Genova che prosegue “Sono lieto di ufficializzare la nomina dell’Ing. Rasha Youssef come coordinatrice per la provincia dell’Aquila e di Ugo D’Elia come vice-coordinatore. Per quanto riguarda la provincia di Teramo è stato nominato come coordinatore provinciale Mario Anastasi e il vice coordinatore sarà Alan Di Pierdomenico. Per la Città dell’Aquila è stato nominato come coordinatore Gianmarco Parravano.”

“E’ solo l’inizio di un percorso di radicamento e strutturazione che andrà avanti – si legge ancora nella nota- Mai come in questo momento di difficoltà per il nostro Paese c’è bisogno di impegno e partecipazione, ed è importante ripartire dall’ascolto e dalla presenza costante sul territorio per segnare un cambio di passo.”

Ai neo coordinatori sono giunti anche gli auguri di buon lavoro da parte del coordinatore nazionale di Cambiamo – Giovani! Simone Spezzano.