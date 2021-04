L’AQUILA – Il 9 Aprile le classi del triennio dell ‘Istituto Professionale per l’Agricoltura hanno partecipato al seminario on line ” Per una Politica Agricola Comune ad emissioni zero” organizzato in collaborazione con L’Associazione Kyoto Club e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e dal MIPAAFT. I nostri studenti hanno avuto modo di approfondire un tema di grande interesse per tutti i cittadini ” La Politica Agricola Comune, i cambiamenti climatici e la resilienza climatica” per poi dedicarsi all’analisi delle tecniche per “L’agricoltura biologica in Italia e la tutela del suolo” e alla conoscenza dei “Distretti Biologici”.

Gli studenti della classe terza, oltre ad aver dato un contributo originale con un video veramente bello che vi consigliamo di vedere, hanno partecipato anche al progetto “Oltre il Riscaldamento Globale” promosso e organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila: una serie di tre incontri centrati sul tema dei cambiamenti climatici e della sua comunicazione. Insieme artisti e scienziati hanno cercato di esprimere concetti e sensazioni su tematiche ambientali di grande attualità ed interesse. Un “racconto” unico armonico e avvincente, che ha coinvolto i ragazzi e li ha reso parte attiva. I nostri studenti sono stati poi protagonisti del Contest “QUANTA GRETA C’È IN TE? ” con un contributo multimediale ed hanno vinto il premio per la Categoria ” A Km zero”.

Bravissimi tutti! E un ringraziamento speciale al docente referente Prof. Pino Belmonte