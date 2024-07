Caldo e lavoro: il Comune di Avezzano ricorda l’ordinanza

AVEZZANO – Il caldo e le alte temperature persistono ormai da giorni su tutta la Regione, anche sulla Marsica e su Avezzano, condizionando non poco le attività lavorative, soprattutto per quanto concerne i settori di agricoltura e edilizia.

A tal proposito, quindi, il Comune di Avezzano ricorda a imprenditori, datori di lavoro e addetti ad ogni titolo nei settori in questione, e anche altri eventualmente ricompresi, che operano nel territorio comunale, l’ordinanza emanata dal Presidente della Regione, Marco Marsilio, alcuni giorni or sono, proprio in tema di tutela dei lavoratori nelle ore e nei giorni di maggio rischio per l’eccessiva esposizione al sole e per il caldo.

L’ordinanza in questione, infatti, al primo punto recita: “A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/sceltamappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Il Comune di Avezzano, quindi, invita tutti al rispetto delle prescrizioni indicate al fine di evitare incidenti e situazioni di pericolo per i lavoratori e la loro sicurezza.