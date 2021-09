CASTEL DI SANGRO – La Nazionale Under 20 domani (6 settembre) alle 15.00 è di scena al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro per un’amichevole contro i pari età della Serbia. Reduce dalla vittoria di tre giorni fa a Lomza contro i padroni di casa della Polonia (2-0) nella partita di esordio del ‘Torneo 8 Nazioni’, i ragazzi di Alberto Bollini tornano in campo per un nuovo ed impegnativo match con lo scopo di aumentare le sinergie di gioco in un gruppo che questa stagione sarà impegnato prevalentemente nel Torneo.

I convocati sono gli stessi della partita contro la Polonia meno Eddie Salcedo (Inter) che è stato chiamato da Paolo Nicolato in under 21 per affrontare le due partite contro Lussemburgo e Montenegro valide per la qualificazione all’Europeo di categoria. Alberto Bollini non nasconde la sua soddisfazione per il risultato conseguito in Polonia: “E’ stata una bella partita, giocata con sapienza tattica e la giusta verve agonistica. Abbiamo potuto preparala bene anche grazie alla bella accoglienza e alle strutture assolutamente all’altezza della situazione”. Sulla gara di domani, il tecnico Azzurro non ha dubbi: “Sarà un test impegnativo: avremo di fronte una squadra solida e ben strutturata. Il morale dei ragazzi è alto e sapranno ritrovare la stessa motivazione di tre giorni fa, la voglia di giocare per onorare la maglia Azzurra”.

Grande entusiasmo anche da parte del sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso che vede la sua città sempre più tingersi di Azzurro: infatti, quella di domani e la prima di un doppio impegno Azzurro che vedrà la citta abruzzese ospitare, dopo la Under 20, anche la Nazionale femminile (venerdì 22 ottobre) impegnata in un incontro valevole per la qualificazione al Mondiale del 2023 contro la Croazia: ““La nostra città ospita da qualche anno eventi nazionali e internazionali – dichiara il Sindaco -, coniugando la grande capacità organizzativa con la ormai collaudata accoglienza di turisti e appassionati di sport e tempo libero. Salutiamo con gioia l’arrivo della Nazionale Under 20 per una amichevole di ‘lusso’ che la vedrà domani impegnata contro la Serbia. Rivolgo a tutti i miei concittadini un invito ad assistere all’incontro per tifare Italia, nel rispetto delle norme utili a prevenire la diffusione della pandemia e per godere di una partita di calcio giovanile di alto livello internazionale”.

Elenco dei convocati

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).

Staff: Capo Delegazione: Evaristo Beccalossi; Allenatore: Alberto Bollini; Segretario: Giulio Massi; Vice Allenatore: Enrico Battisti; Preparatore Atletico: Marco Montini; Preparatore Portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Francesco Donzella; Nutrizionista: Cristian Petri; Medico: Matteo Vitali, Andrea Serdoz, Edoardo Gaj; Fisioterapisti: Tommaso Cannata e Andrea Cantera