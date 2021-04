L’AQUILA – Parte con un grande appuntamento una nuova stagione per l’UPD Aquilana, le ragazze della storica squadra di calcio femminile del capoluogo, che milita nel campionato di Eccellenza femminile regionale, incontreranno la Primavera della AS Roma Femminile mercoledì 28 aprile per un allenamento congiunto nella Struttura Sportiva Pio XII della Capitale.

Guidate dal nuovo allenatore Antonello Ciocca, le ragazze dell’Aquilana hanno ripreso già nei mesi scorsi gli allenamenti individualizzati al Campo Federale grazie ad una partnership siglata con la L’Aquila Soccer School a maggio 2020. Infatti, le ragazze hanno potuto fare lezioni di consolidamento tecnico-motorio e preparazione fisica con i qualificati tecnici della Soccer School – una delle più importanti realtà di puro calcio giovanile dell’aquilano e appena riconfermata Scuola Calcio Élite dalla FIGC, l’unica nel Capoluogo – dirette da Mister Marco Tobia, coadiuvato da Pasquale Villa e Robert Polidoro.

“Con questo nuovo inizio l’Aquilana si lascia alle spalle un periodo critico. – Dichiara il presidente della Società, Maurizio Panepucci – La messa in campo dell’accordo fatto lo scorso anno di questi tempi con la L’Aquila Soccer School ha dato un nuovo slancio alla squadra e alla Società. Vedo finalmente le ragazze contente di fare allenamento e soddisfatte dei propri apprendimenti e progressi tecnici. Ringrazio a nome di tutta la Società la Soccer School per tutto il supporto, è a loro che dobbiamo anche l’organizzazione di questa importante amichevole, fondamentalmente per il morale delle nostre calciatrici, provate dal duro periodo trascorso”.

Ad accompagnarle nella trasferta nella Capitale saranno, oltre al tecnico Antonello Ciocca, Maurizio Ianni e Fabrizio Rossi, rispettivamente presidente e direttore tecnico della L’Aquila Soccer School, Marco Tobia, responsabile tecnico nella collaborazione tra le due società e allenatore della Soccer School, e i due tecnici della Soccer School, Luca Sanderra e Pasquale Villa.

Sono stati invitati a partecipare all’iniziativa anche il presidente della LND Abruzzo, Ezio Memmo, e la responsabile Calcio Femmine della LND Abruzzo, Laura Tinari.

L’Aquilana ringrazia l’AFM per il supporto nell’esecuzione dei tamponi antigienici, che saranno somministrati a tutto il gruppo squadra in vista della trasferta a Roma, e lo Studio di Ingegneria e Architettura ing. Barbara Cantalini(via Verdi, 23 – L’Aquila) per aver sostenuto la trasferta.