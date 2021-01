L’AQUILA – “No al fai da te” in montagna, questo il messaggio di Vincenzo Brancadoro, presidente del Cai L’Aquila, che stamani ha illustrato la ripresa, dopo ben 12 anni, delle attività della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo della Sezione.

“È un traguardo decisivo per l’attuale Consiglio Direttivo, che segna il definitivo riaffermarsi della nostra Sezione come punto di riferimento, in Abruzzo, per la formazione in montagna.” L’intervista