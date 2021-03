PESCARA – Saquella 1856, storica torrefazione di Pescara è, insieme a tante altre torrefazioni di tutta Italia, parte del Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale e si unisce all’appello lanciato dai principali attori della filiera al ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, per sostenere la candidatura Unesco del rito del caffè espresso italiano.

La candidatura del Rito (Arte) del Caffè Espresso Italiano Tradizionale è stata promossa dal Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale, che vede coinvolta la quasi totalità delle Torrefazioni Italiane, e presentata alla Commissione Nazionale Italiana Unesco nel 2015 con l’intento di promuovere, valorizzare e tutelare il caffè espresso tradizionale attraverso il riconoscimento della sua unicità culturale.

Una richiesta unanime e accorata, che arriva in un momento di enorme difficoltà per tutto il paese che mai come ora ha bisogno di sentirsi Comunità, anche attraverso un riconoscimento che dia valore a un patrimonio di tutti gli Italiani, quel rito del caffè espresso che tanto è stato colpito dalle restrizioni imposte dalla terribile pandemia che stiamo vivendo. Non è un caso che, proprio durante le difficoltà, tutti gli attori che condividono questo elemento come Cultura Identitaria, si siano uniti per trovare nuovo slancio per un risultato che avrebbe il sapore della rinascita. Perché è di rinascita che la Cultura del caffè ha bisogno per recuperare la sua quotidianità. Tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo rituale con le loro competenze, sono stati colpiti in maniera spaventosa dalla crisi. Crisi evidentemente non solo economica, ma soprattutto sociale, caratterizzata dall’impossibilità di vivere a pieno la socialità insita nel nostro modo di vivere.

Sostegno forte alla candidatura Unesco non solo dai protagonisti della filiera ma anche da parte dei consumatori stessi, che potranno continuare fino al 18 marzo a sostenere la candidatura lasciando sul sito www.ritodelcaffe.it una firma e un proprio contributo creativo che racconti un’esperienza personale legata al rito quotidiano per eccellenza, sotto forma di poesia, fotografia, racconto scritto o disegno.

“Quello del caffè espresso in Italia è molto più di un rito quotidiano – spiega Giorgio Caballini di Sassoferrato, Presidente del Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale – Ci auguriamo che il Ministro Patuanelli possa dare ascolto ai nostri appelli per supportarci nel percorso verso il riconoscimento di Patrimonio immateriale dell’umanità. Mai come ora tutta la filiera e l’Italia unita da un rito condiviso dal Brennero a Lampedusa, ne hanno un grande bisogno!”.

“Tutti i giorni la stampa ricorda che l’Italia deve fare sistema e vedere tutti gli attori del comparto uniti da uno scopo comune è per tutti noi motivo di grande orgoglio – aggiunge Luigi Morello, Presidente dello IEI – Questa ritrovata compattezza ci fa sperare per una pronta ripresa. Confidiamo nell’appoggio delle Istituzioni competenti”.

“Quello del caffè espresso italiano è un rito che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud ed è importante sostenere iniziative capaci di valorizzare questo patrimonio straordinario – dichiara Mario Cerutti, Presidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food. – Ribadiamo il nostro supporto alla candidatura UNESCO perché di tale riconoscimento potrebbe beneficiare tutto il comparto caffè, duramente penalizzato dalle misure di contenimento della pandemia. Stiamo parlando di un settore strategico per tutta l’economia nazionale e che esporta nel mondo la cultura, i valori e la qualità del prodotto italiano”.

“Questa tremenda crisi sembra non avere fine, eppure abbiamo tutti un gran bisogno di tornare a vivere i bar come un luogo straordinario pur nella sua normalità – Dichiara Alessandro Cavo, Consigliere Fipe-Confcommercio delegato della Federazione stessa all’interno del Consiglio Direttivo del CTCEIT – Il rito del caffè espresso fa certamente parte del patrimonio culturale e del capitale sociale comune d’Italia, e il suo riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità potrebbe dare nuovo slancio a tutto il comparto, anche ai fini del rilancio turistico del Paese. Per questo confidiamo nel supporto del Ministro Patuanelli”.

“In qualità di Socio Fondatore del Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano, Il Gruppo Italiano Torrefattori Caffè, associazione esistente dal 1954 che conta attualmente 225 imprese del settore appartenenti a tutte le regioni d’Italia, sostiene da tempo e con forza il riconoscimento del rituale metodo di preparazione del Caffè Espresso Italiano quale Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Confidiamo che il Ministro Patuanelli prenda a cuore tale iniziativa per un valido e concreto appoggio.” Dichiara Il Presidente del Gruppo Italiano Torrefattori Caffè, Alessandro Bianchin.

“Da Trieste auspichiamo fortemente che l’Amministrazione Pubblica colga l’opportunità di confermare la paternità dell’Espresso Italiano che deriva, da un lato, dal genio e dall’ingegno di tutti gli operatori di questo settore che si impegnano con passione nel loro lavoro e, dall’altro, dall’amore che tutti gli italiani dimostrano ogni giorno con l’attaccamento al Rito della tazzina di caffè.” Aggiunge Fabrizio Polojaz, Presidente dell’Associazione Caffè Trieste.