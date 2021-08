SCOPPITO – Critica sui social sulla vendita di Scoppito Energia da Emiliano Renzetti sulla pagina Facebook Buona amministrazione per Scoppito.

La vendita della Scoppito Energia S.r.l., una scelta sbagliata (la millesima!) Faccio notare che già nella seduta del 30 giugno 2021, in qualità di consigliere comunale (ben prima della conversione in legge del D.L.73/2021 detto “Decreto Sostegni bis” che non fa altro che recepire l’incerto orientamento giurisprudenziale) ho chiesto che la società “Scoppito Energia s.r.l.” non venisse messa sul mercato in quanto la giurisprudenza (almeno a livello di TAR) è alquanto altalenante.

Ho citato, tra le altre cose, la Sentenza del Consiglio di Stato n.578 del 23 gennaio 2019, magistralmente commentata dall’Avv. CRIVELLINI, secondo la quale la norma non vieterebbe all’ente comune di continuare ad avere partecipazioni (o a controllare) un’azienda per la vendita del gas metano.

La scelta di mettere sul mercato la Scoppito Energia s.r.l. è, quindi, l’ennesima scriteriata scelta politica dell’attuale maggioranza che vuole privare il Comune di Scoppito di una società che, negli anni, ha portato una serie di utili al nostro ente (scrivo con margine di approssimazione):

liquidazione della quota distribuzione allo Scoppito Servizi s.r.l. nella misura di circa €20.000 all’anno a seconda della quantità di gas venduta e distribuita;

storno di una parte degli utili ottenuti al Comune di Scoppito nella misura di circa €15.000 all’anno; utilizzo della parte degli utili per le sponsorizzazioni degli eventi (sagre e fiere), delle società sportive (Amiternina, seconda squadra di Scoppito, la Scoppito Volley), delle associazioni, dell’area camper di Sella di Corno, dei vari rifugi montani, delle attrezzature del Parcobaleno, della sistemazione esterna dell’asilo nido, dell’AFA (attività fisica adattata) per gli anziani, delle varie iniziative culturali, ecc. In buona sostanza, con gli utili della Scoppito Energia s.r.l. sono stati centrati tutti quelli che l’attuale maggioranza rivendica come risultati di amministrazione (eccezion fatta per i finanziamenti che passano per la cassa vincolata, ovviamente!)

Queste cose io le ho dette, ridette, ripetute fino alla noia nei consigli comunali e fuori; rimango in attesa della pubblicazione delle deliberazioni della seduta del 30 giugno c.a. in cui dovrà essere riportato per intero il mio intervento di numerose pagine a riguardo.