Bullismo e cyberbullismo, due concorsi “Generazioni Creative”: scadenza 30 gennaio e 16 marzo

Il progetto “Generazioni creative” [Concorsi SIC IV –Generazioni Connesse a.s. 2019-20 per le scuole secondarie di secondo grado] si colloca nell’ambito delle azioni promosse dal MIUR e dal Safer Internet Centre-Generazioni Connesse per educare all’uso sicuro della Rete e per contrastare e prevenire i fenomeni di cyberbullismo e sensibilizzare i giovani sui temi inerenti la tutela del diritto d’autore e sui danni prodotti dalla pirateria.