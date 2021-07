MODENA – BPER Banca è ufficialmente firmataria dei Principles for Responsible Banking (PRB) dell’ONU, documento programmatico per la sostenibilità del settore bancario sviluppato attraverso una partnership tra banche di tutto il mondo e la Finance Initiative dell’UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente).

I Principi per la Banca Responsabile costituiscono il quadro di riferimento più importante per allineare la strategia e le prassi delle banche alla visione di una società sostenibile, come indicato dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul Clima.

Le banche firmatarie si impegnano a definire strategie per la sostenibilità e ad adoperarsi per promuovere e integrare i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) all’interno del proprio modello di business, così da essere in prima linea nella finanza sostenibile.

In ottemperanza ai Principi, le banche misurano l’impatto ambientale e sociale delle proprie attività commerciali, fissano e implementano obiettivi laddove tali attività abbiano un impatto più significativo e rendicontano i progressi ottenuti. I principi, inoltre, offrono un quadro di riferimento che consente alle banche di comprendere compiutamente i rischi e di cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso economie più sostenibili.

I firmatari dei Principi intendono assumere un ruolo di leadership nel dimostrare come i prodotti, i servizi e i rapporti bancari possano sostenere e accelerare i cambiamenti necessari a raggiungere una prosperità condivisa per le generazioni attuali e future. Le banche firmatarie, inoltre, entrano a far parte della più grande comunità bancaria globale focalizzata sulla finanza sostenibile, condividendo le migliori pratiche a beneficio del settore. Si tratta di un rilevante sforzo collettivo, tanto più importante in un momento in cui si fa sentire con urgenza l’esigenza di affrontare le grandi crisi planetarie che riguardano cambiamento climatico, perdita di biodiversità, inquinamento e questioni sociali.

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, dichiara: “Siamo molto orgogliosi di avere aderito ai Principles for Responsible Banking della Financial

Initiative UNEP. Questa scelta si inquadra in un percorso avviato da tempo, con cui il Gruppo BPER ha integrato i criteri ESG nella propria attività, adottando una strategia che coniuga la crescita del business e la solidità finanziaria con la sostenibilità sociale e ambientale, per creare valore condiviso nel lungo periodo. Abbiamo fatto nostri gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e vogliamo dare un contributo concreto alla comunità bancaria nell’individuazione delle soluzioni migliori per raggiungerli”.