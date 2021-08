L’AQUILA – Sono in corso in questi giorni i lavori di pulizia di due strade, ormai quasi sconosciute, di Borgo Rivera. Si tratta di Via Santo Spirito, percorso alternativo per raggiungere le 99 Cannelle da via XX Settembre, e Via Poggio Santa Maria che dalla Rivera porta invece nella zona di Villa Gioia. La vegetazione cresciuta negli anni, in particolare in Via Santo Spirito, era ormai quella di una boscaglia tanto da aver quasi completamente cancellato la strada. Tante le segnalazioni nel corso degli anni e anche al nostro giornale

Urban Center dell’Aquila che, ricorda in un post su Fb, nel mese di giugno ha effettuato un sopralluogo in zona con l’assessore Taranta. La pulizia e la riscoperta di questi percorsi era infatti emersa anche durante il A sbloccare la situazione anche l’intervento dell’che, ricorda in un post su Fb, nel mese di giugno ha effettuato un sopralluogo in zona con l’assessore Taranta. La pulizia e la riscoperta di questi percorsi era infatti emersa anche durante il percorso partecipativo Quid per la riqualificazione di Fontesecco e Borgo Rivera.

In questi giorni è quindi arrivato l’auspicato e atteso intervento del Comune dell’Aquila: “Work in progress” l’annuncio dell’assessore Fabrizio Taranta il cui settore in queste settimane è impegnato in diversi interventi sugli spazi di verde urbano, come a Cristo Re o a piazza IX Martiri.