Ultime possibilità per accedere agli incentivi per la mobilità sostenibile del 2020. Il ministero dell’Ambiente ha riaperto i termini per le richieste di rimborso per gli acquisti di biciclette, anche a pedalata assistita, e monopattini effettuati tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. Una possibilità ulteriore per chi non è riuscito ad accedere ai fondi distribuiti in occasione del click day del 4 novembre scorso e che poi non ha registrato la richiesta nel mese successivo entro il 4 dicembre. Da domani al 15 febbraio si potrà presentare la richiesta si sul sito www.buonomobilita.it