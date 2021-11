L’AQUILA – In occasione del Black Friday che si terrà in data 26 novembre 2021, e sulla scorta degli indirizzi impartiti in occasione della promozione de “I venerdì in centro”, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di iniziative per promuovere il centro storico della città. L’evento è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Biondi e dal vicesindaco e assessore al Commercio, Raffaele Daniele. Il clou della manifestazione sarà a Piazza Duomo che per l’occasione sarà coperta da una tensostruttura in cui si esibirà Jerry Cala.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha ringraziato le associazioni di categoria Confartigianato, Confesercenti, Conflavoro, Confcommercio. “Le nostre iniziative ormai coprono un periodo molto più ampio e che non si limita solo alle feste. Iniziative costanti che facciamo in accordo con le istituzioni culturali. In vista del Natale le iniziative saranno tante e abbiamo anche questa serata di venerdì, molto divertente e un po’ anni 80.”

“E’ la prima volta – ha spiegato l’assessore Daniele – che si organizza qualcosa per il black friday.” Oltre alle associazioni di categoria l’assessore ci ha tenuto a ringraziare Marcello Di Giacomo per il contributo, a titolo gratuito, nell’organizzazione dell’evento. “Noi come comune abbiamo cercato di fare un’azione di coordinamento e di supporto, innanzitutto per i più piccini, con delle mascotte e degli eventi per i bambini. Poi ci saranno Simone Cocciglia e Alessia Spezza per le dirette social. Le attività che vogliono partecipare potranno anche loro aderire alla campagna social per promuovere i loro sconti. La sera ci sono due tipologie diverse di eventi. Nelle zone della movida, Via Garibaldi, piazza San Biagio, ci saranno dei piccoli Djset dall’orario di aperitivo.” In piazza Duomo l’evento finale con lo spettacolo di Jerry Calà. La copertura della piazza sarà di 1000mq per 450 posti a sedere non prenotatili e si accederà con il green pass.