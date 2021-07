L’AQUILA – “Siamo la Bike99 amiamo la nostra terra, portiamo sempre scritto sul petto il nome della nostra cittá, ci riteniamo dei fortunati ad amare uno sport che trova la sua massima espressione lungo le strade della nostra terra. Abbiamo provato a condividere il nostro tesoro con tutti, abbiamo organizzato per circa 8 anni una manifestazione per far conoscere il nostro territorio, la nostra montagna, le nostre tradizioni e per dei Montanari come noi è tanto”.

Scrivono in un comunicato i dirigenti del team Bike 99.

“La nostra visione, “Il Gran Sasso Bike Day”, un giorno…. solo mezzo!, in libertà, solo bicicletta, sport e montagna. Eravamo pronti anche quest’anno, ma purtroppo le Autorità non ci hanno autorizzato il blocco delle strade al traffico veicolare. Increduli, ci siamo guardati intorno, in tutta Italia questo tipo di manifestazioni sono state autorizzate (in nota un piccolo l’elenco dei vari Bike Day Italiani), come mai da noi no? A questo punto i dubbi ci assalgono: e per i sette anni precedenti abbiamo sempre sbagliato? Sará cambiata la normativa? Ma il futuro del Gran Sasso, del Parco è di diventare un grande centro commerciale diffuso sfruttandone ogni filo d’erba o può ancora rappresentare la nostra oasi felice, la nostra Itaca? E’ questo attuale il turismo sostenibile che la nostra comunità vuole? Ringraziamo chi si è battuto per cercare di mediare, di trovare la soluzione, e in tutta sincerità ci ha provato con tutt”e le forze che aveva. A questo punto scusateci, ma la delusione è tanta, non abbiamo voglia di combattere contro i mulini a vento. Immota Manet! Mai frase fu piú vera.