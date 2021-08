L’AQUILA – Si moltiplicano, anche sulla pagina fb del Comitato Perdonanza le segnalazioni di disservizi per le prenotazioni del concerto di Max Pezzali previsto durante la Perdonanza. Molti utenti non riescono ad accedere all’area della prenotazione. Alcuni sono riusciti ad arrivare alla mappa dei posti ma poi non si riesce a cliccare sul posto da prenotare. Ad altri va in timeout la pagina di internet durante l’attesa. C’è addirittura chi è arrivato al pagamento e proprio sul più bello non è riuscito a concludere la procedura. L’attesa per il concerto di Max Pezzali era molto alta e in tanti stanno provando a connettersi, i disservizi di oggi arrivano dopo quelli di qualche giorno fa che avevano costretto a riprogrammare la data di apertura delle prenotazioni. Che dire… “e poi all’improvviso sei arrivata tu, piattaforma per le prenotazioni degli spettacoli, non so chi l’ha deciso, m’hai preso sempre più, una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire…”