L’AQUILA – Continua il momento positivo degli allievi della Galimberti Tennis Academy, anche sul fronte internazionale. Nella prima edizione degli Internazionali di tennis su erba, tappa del circuito ITF maschile con montepremi di 15.000 dollari in corso sui campi green dell’ASD Tennis Club Gaiba (Rovigo), hanno infatti superato le qualificazioni sia Federico Bertuccioli che Andrea Picchione, con il primo ad esordire positivamente poi anche nel tabellone principale a differenza del secondo, che ha ceduto di misura in un incontro in due tempi, interrotto mercoledì sera per oscurità.

Il 22enne di Pesaro, che in aprile in due settimane consecutive a Shymkent (Kazakistan) era stato capace di raggiungere prima i quarti e poi gli ottavi sempre partendo dalle qualificazioni, ha debuttato regolando con un periodico 6-4 Patric Prinoth e nel turno decisivo ha sconfitto 7-6 (4) 6-0 Lorenzo Bocchi, quinta testa di serie delle “quali”, staccando il pass per il main draw, dove in uno degli ultimi incontri del programma di mercoledì ha superato per 6-7(4) 6-2 6-4, dopo due ore e 18 minuti di gioco, il belga Alexander Hoogmartens.

Dal canto suo il giocatore aquilano, allievo dell’ex davisman e del suo staff a Cattolica che ha aperto il mese di giugno conquistando il prestigioso torneo Open del Match Ball Firenze (8000 euro di montepremi), ha eliminato per 6-3 7-5 Davide Pozzi e nel match che valeva un posto in tabellone si è imposto in rimonta, con il punteggio di 3-6 6-2 10-8, sul giovane riccionese Alessandro Pecci, facendosi dunque un bel regalo per i 23 anni compiuti proprio lunedì. Abbinato dal sorteggio al tedesco Tobias Simon, secondo favorito del torneo, Picchione ha finito per cedere 7-5 6-7(4) 7-5 nella prosecuzione di giovedì dopo che il match era stato sospeso sul 5-5 al terzo per l’oscurità.

Proprio Simon sarà l’avversario di Bertuccioli al secondo turno, con in palio i quarti di finale.