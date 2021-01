L’AQUILA “Stamattina mi sono seduto sul letto, ancora non mi alzo, ma piano piano..” – racconta a Laquilablog Antonello Bernardi, ortopedico ed ex consigliere comunale. Molto conosciuto a L’Aquila, Bernardi, giorni fa, era stato soccorso mentre camminava nel consueto “giro” a Monte Pettino perchè colto da malore e poi sottoposto ad angioplastica all’Ospedale San Salvatore. “Ringrazio tutte e tutti per il grande amore dimostratomi. Simona che è scesa di corsa a chiamare i soccorsi perchè non avevamo i telefoni con noi, Shiva il mio cane che mi è rimasto accanto, il collega che si è sceso con il verricello per il primo soccorso , la grande cardiochirurga, tutta l’organizzazione che ancora mi ospita dimostrandomi grande affetto. Personalmente, ed era tempo che non mi accadeva- dice Bernardi – mi sono a lungo commosso e ho rotto gli argini per una preziosa e ristoratrice emotività’“.