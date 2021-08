L’AQUILA – Solo un centrosinistra unito con un candidato Sindaco forte e radicato, ha possibilità di vincere in questa città a primavera.Realizzata questa condizione si potrà discutere di tutto e di tutti senza preclusioni e pregiudizi(anche del candidato Sindaco. Questo deve essere chiaro. Lo scrive sulla sua pagina facebook l’avvocato Carlo Benedetti, presidente del Pd aquilano. Dal risultato aquilano dipenderà, in larga parte, anche l’esito delle future elezioni regionali. Anche questo è evidente.La formula dovrà essere esattamente la stessa ;non esistono due formule, due approcci e due ricette diverse a seconda delle convenienze e degli opportunismi: una per il Comune e una per la Regione. Non ci saranno turni di recupero o accordicchi in corso d’opera. L’Aquila non è Avezzano, qui non ci sono pezzi di destra a sostenere candidature alternative e a partorire pastrocchi che sono durati come la neve a Primavera. Qui é tutto più semplice e lineare. Chi ci sarà nemico in Comune non potrà stare con noi in Regione.