Ogni escursione ha un prologo, la prefazione ad una storia che sta per nascere: la preparazione dello zaino e dell’attrezzatura necessaria all’”uscita”, opportunamente calibrata alla difficoltà del percorso. Gesti reiterati nel tempo ai quali imprimo la sacralità di un rito. Tutto pronto, si va! Albeggia. L’alba restituisce i contorni alle figure, riempie di colore le cose e imporpora la montagna di un velo mistico. Disegna il suo profilo accarezzando a tratti le linee sinuose di dolci pendii e marcando talora i caratteri più aspri e duri, profonde rughe che le solcano la figura e parlano di lei, dei suoi anni, della sua storia. L’alba esalta la montagna in tutta la sua magnificenza.

Io vengo da te, Madre Montagna, madre di tutte le madri, espressione suprema di Madre Natura, perché così tu sei per me, severa e benevola insieme, accogliente come il grembo di una madre. Regina superba, mi guardi passare seduta sul tuo solido trono fatto di terra e di sassi. E mentre percorro le tue valli e misuro le mie forze per raggiungere la vetta, ti guardo spettinare le cime da dolci tormente e canuta di brine. Ti ascolto, ti sento, nel respiro del vento e il tuo battito si fonde col rumore ritmato dei miei passi.

Ogni volta mi sorprendo a provare un’emozione. Ogni scorcio, ogni anfratto, ogni pendio seppur noto e fatto tante e tante volte è come nuovo, scoperto e percorso per la prima volta. E amo perdermi nella vastità della tua terra per ritrovarmi, per dialogare con quella parte di me stessa più intima, più remota, che solo tu sai svelare. Che poi, è quello che ognuno di noi, in segreto, osa anelare, in un’ascetica ricerca di sé stessi.

Ognuno ha il suo modo di vivere la montagna: chi cadenza i propri passi, la percorre piano piano, si sofferma a fotografare ogni singolo panorama e cattura con lo sguardo un orizzonte lontano, come tanti piccoli fotogrammi da rivivere scorrendoli nel tempo; chi la corre frettoloso, quasi schivo e indifferente in una sfida con il corpo, il tempo e la mente.

Rimango incantata a guardarti, ma se chiudo gli occhi potrei comunque vederti Madre Montagna, percepisco la tua essenza con tutti i miei sensi, con tutta me stessa. La fatica e il sudore lavano via la tristezza e ogni traccia di rabbia, di delusione e di amarezza, catarsi dell’anima, purificazione, bellezza.

Il premio ambito è raggiungere la vetta, un moto d’orgoglio e consapevolezza di essere vivi. Lassù, dove la terra si scontra col cielo, lo spirito della montagna riaccende quello delle persone, le fa essere migliori. La gente che giù a valle si sfiora senza amore, in montagna si saluta, si sorride, si guarda, complice di condividere la stessa emozione. E quando finalmente mi godo il riposo, divido un panino per condividerlo con chi mi è vicino, perché vive con me quella stessa emozione. Questa è la regola, la vera lezione: dividere per condividere, perché l’individualismo si tramuti in comunione.

Ti chiedo scusa Madre Montagna, se qualche schiamazzo profana il silenzio, se qualche carta ti imbratta la terra e i “bastoncini” ti graffiano il petto. Ti chiedo perdono del poco rispetto, dell’inciviltà, dell’uomo scorretto, noi siamo piccoli e miseri esseri al tuo cospetto. E io che sono ebbra della tua bellezza e del tuo splendore mi scopro ad aver pudore a calpestare i tuoi fiori.

Ti amo, montagna mia, come una figlia ama la madre e ti desidero come un abbraccio che da conforto e una carezza che lenisce il dolore e a te vengo e verrò sempre per cercare consolazione.