“Chi fa il vaccino non deve fare l’esame sierologico. Commette un grave errore”. Lo ha detto il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a Tv2000 ospite del programma ‘Il mio medico’.

“Noi facciamo il vaccino da 100 anni – ha spiegato il prof. Bassetti – e chi ha fatto ad esempio il vaccino per il vaiolo non ha mai fatto un esame sierologico per vedere se si avevano gli anticorpi.

Gli anticorpi per il Covid dopo la vaccinazione Pfizer non vengono rilevati per la maggioranza dai test sierologici perché si dovrebbero fare delle determinazioni che si fanno in alcuni laboratori in ospedale per andare a valutare la risposta sui linfociti T”.

“Non ha senso – ha concluso Bassetti a Tv2000 – fare un esame sierologico dopo il vaccino.

La vaccinazione dopo 2 dosi copre al 100% per la malattia grave e la morte”.