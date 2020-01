Barattelli: Grante suona Vlad

All’Auditorium del Parco, sabato 12 gennaio ore 17,00, il pianista Carlo Grante, per il secondo appuntamento musicale dedicato a Roman Vlad nel centenario della nascita.

A cura della società aquilana dei Concerti Barattelli.

CARLO GRANTE pianoforte

A. Schönberg, Drei Klavierstucke op.11

F. Busoni, Sonatina Seconda

R. Vlad, Opus Triplex

****

Carlo Grante è uno dei più attivi e apprezzati pianisti della discografia contemporanea e nome noto alla critica internazionale; la sua vasta discografia, che conta attualmente più di settanta titoli, spazia da Domenico Scarlatti, di cui ha appena completato a Vienna la registrazione integrale delle Sonate (un progetto nato sotto il patrocinio di Boesendorfer e Badura-Skoda), Giovanni Benedetto Platti, Muzio Clementi, a Liszt e Schumann, fino a protagonisti del Novecento storico come Godowski e Busoni (di cui sta registrando tutte le opere pianistiche), e contemporaneo, fra cui brani a lui dedicati. Le sue recenti produzioni discografiche includono opere di Roman Vlad (Opus Triplex) e Finnissy (Bachsche Nachdichtungen) a lui dedicate e ispirate a Bach e Busoni, i due concerti per pianoforte e orchestra di Franz Schmidt con l’Orchestra della Radio di Lipsia (MDR Leipzig) diretta da Fabio Luisi, tre Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma diretta da B. Sieberer, le tre Sonate di Schumann (registrate nella sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma), il Concerto di Busoni registrato dal vivo a Vienna con i Wiener Symphoniker diretti da Fabio Luisi, il Concerto K. 271 di Mozart registrato dal vivo a Vienna il 21 Giugno 2013 (per la Festa della Musica) con Concertino Wien, oltre a opere di Godowsky, Rachmaninoff, Flynn, Bloch, Schubert, Liszt, Busoni, Ravel e Brahms (Sonate e Variazioni). Nella nuova seria di DVD che Grante ha realizzato per HH Promotions London figurano gli Scherzi e le Ballate di Chopin, I Quadri di un’esposizione di Mussorgsky, Images ed Estampes di Debussy, varie sonate di Scarlatti, i 24 Preludi di Chopin, le Elegie di Busoni, Gaspard de la nuit e Rapsodia spagnola di Ravel e opere di Novak e Janacek. Oltre alla collaborazione con Roman Vlad, importante quella con Bruce Adolphe, di cui ha registrato opere pianistiche a lui dedicate (per la serie “American Classics” della Naxos) ed eseuito in prima assoluta il Concerto per pianoforte e orchestra all’Opera di Zurigo.

L’attività concertistica, che presenta uno dei più vasti repertori pianistici contemporanei, lo ha portato ad esibirsi in importanti istituzioni concertistiche e sale di prestigio nel mondo: Lincoln Center di New York, Wigmore e Barbican Hall di Londra, Philharmonie di Berlino, Gewandhaus di Lipsia, Semperoper di Dresda, Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Stuttgart Oper, Sala S. Cecilia di Roma, Rudolfinum di Praga, Opera di Zurigo, Brucknerhaus di Linz, Musashino Hall di Tokyo, a Chicago, Hong Kong, Singapore, Hanoi, Zagabria, Mosca, Kiev, Bucarest, Lima, Rio de Janeiro, ai Festival di Vienna, Istanbul, Husum, Newport, “Neuhaus” di Saratov, Miami, Tallin, Ravello, MDR Musiksommer, ecc. con importanti orchestre, quali Staatskapelle Dresden, Royal Philharmonic di Londra, Wiener Symphoniker, Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia, Opera di Zurigo, Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra della Radio-TV di Zagabria, Orchestra della Radio di Lipsia (MDR), Opera di Stoccarda, Cappella Istropolitana di Bratislava, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra Nazionale Ucraina, Armenian Philharmonic, Orchestra Nazionale Ucraina ecc.

La sua recente e ammirata serie di concerti, “Masters of High Romanticism”, ha presentato le 4 Ballate e 4 Scherzi di Chopin, le 3 Sonate di Schumann e le Variazioni di Brahms in tre programmi da recital alla Alice Tully Hall di New York, Kammermusiksaal di Berlino e la Brahms-Saal del Musikverein di Vienna.

Grante si è diplomato in pianoforte con Sergio Perticaroli al Conservatorio S. Cecilia di Roma, città in cui ha studiato composizione con Claudio Perugini, quindi in USA con Ivan Davis, laureandosi all’Università di Miami e proseguendo con Rudolf Firkusny alla Juilliard School di New York; in seguito si è trasferito a Londra, dove ha studiato con Alice Kezeradze-Pogorelich e a Vienna, con paul Badura-Skoda.

Alle le sue molteplici attività musicali si aggiungono quelle editoriali, in qualità di studioso della letteratura pianistica e della metodologia applicata: Criteri primari di metodologia pianistica (Rugginenti, 2012) e le collane Appunti di studio e Documenti di pianismo (Casa Musicale Eco-Volonté, 2018), oltre a traduttore di importanti testi.

