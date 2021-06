FOSSACESIA – “Il mio impegno sarà rivolto a fare in modo che tutti i comuni della Costa dei Trabocchi siano insigniti nel prossimo futuro della Bandiera Blu”. E’ quanto ha affermato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a Pescara nello Stadio del Mare, nel corso della cerimonia della consegna dei vessilli assegnati dalla Foundation for environmental education (Fee) alle località turistiche balneari e lacustri che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti.

“Fossacesia ha ottenuto per il 20mo anno consecutivo la Bandiera Blu ed è un traguardo che abbiamo raggiunto con un lavoro d’insieme tra amministrazione comunale, imprese turistiche e cittadini – prosegue Di Giuseppantonio -. E’ stato un percorso difficile ma non impossibile. Quando ho ricoperto il ruolo di Presidente della Provincia di Chieti ho coltivato il desiderio di vedere sventolare il maggior numero di Bandiere Blu nei comuni costieri del territorio chietino, ricco di città che per bellezze paesaggistiche, per prodotti enogastronomici, per l’offerta turistica, per l’efficienza dei servizi , che sono in grado di dare, meriterebbero sicuramente l’emblema della FEE. Mi sono impegnato molto per rendere concreta quella mia idea e oggi – aggiunge Di Giuseppantonio – quel desiderio lo ripongo per tutti i centri della nostra Costa del Trabocchi. M’impegnerò a fondo perché insieme alle città Bandiera Blu come Francavilla al Mare, Vasto, San Salvo e la mia Fossacesia, se ne aggiungano presto altre per rendere ancor più appetibile uno dei tratti più belli d’Abruzzo. Ho colto l’occasione della consegna qui a Pescara dei 13 vessilli 2021 per invitare il presidente nazionale della Fee Claudio Mazza a far visita alla nostra Costa, incontrare gli amministratori locali e metterci subito al lavoro tutti insieme”.