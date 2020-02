Banca d’Italia:”La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari e finanziari”

Il prossimo 20 febbraio alle ore 15,30 si terrà, presso l’Aula Magna “A. Clementi” del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila, il terzo degli “Incontri con la Banca d’Italia” sul tema: La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari e finanziari.

La vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari finanziari è un’attività complessa e articolata, necessaria per garantire la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario. In questi incontri esperti della Banca d’Italia con esperti esterni racconteranno in concreto e dal vivo come funziona nella pratica la supervisione sulle banche, quali sono i meccanismi e gli obiettivi per la gestione delle crisi bancarie, e illustreranno gli strumenti che le istituzioni mettono in campo per promuovere la tutela dei consumatori di servizi bancari e finanziari, come l’Arbitro Bancario Finanziario e le attività di educazione finanziaria rivolte ai giovani e agli adulti.

Commenti

comments