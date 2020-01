Banca d’Italia: L’innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset

Banca d’Italia – Filiale dell’Aquila: giovedì 23 gennaio 2020 ore 15,30 presso Aula Magna “Alessandro Clementi”, Dipartimento Scienze Umane, via Nizza, L’Aquila.

Il sistema dei pagamenti e l’insieme dei servizi a supporto del buon funzionamento dei mercati sono le componenti principali delle infrastrutture finanziarie di ogni paese. Dalle banconote al bancomat, dalla carta di credito alle cripto monete, i sistemi di pagamento sono in continua evoluzione. È vero, il contante in Italia conserva ancora un ruolo importante nei pagamenti quotidiani, ma la tecnologia si integra sempre più con la finanza dando vita all’industria FinTech con prodotti innovativi di cui non sono sempre chiare tutte le implicazioni per il consumatore. Qual è il ruolo della Banca d’Italia in quest’ambito? Quali innovazioni ci aspettiamo nel prossimo futuro? Come evolverà l’industria FinTech e che ruolo assumeranno i cryptoasset? In questi incontri esperti della Banca d’Italia con esperti esterni racconteranno in concreto e dal vivo le implicazioni e le tendenze dell’innovazione nei sistema dei pagamenti.

