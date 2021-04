AVEZZANO – “Il presidente del consiglio comunale di Avezzano ha emanato un avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente della “commissione per le pari opportunita’ fra uomini e donne”. In particolare si cercano due componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali; un componente in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali; tre componenti in rappresentanza delle Associazioni presenti nel territorio, che prevedono nel loro statuto finalità e attività consone a favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive” ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n.226/2003

Le candidate dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

Le candidature possono essere proposte dalle Associazioni presenti nel territorio, dalle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali, dalle Organizzazioni Politiche rappresentate in Consiglio comunale e dalle Istituzioni Pubbliche del territorio aventi per finalità e/o compiti istituzionali la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e la promozione delle pari opportunità.

Le richieste saranno esaminate da una Commissione composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, una Componente uscente della Commissione ove presente, e dalle tre Consigliere Comunali elette dal Consiglio Comunale.

Le candidature devono pervenire entro il 07.05.2021, corredate dal curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze richieste, con allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e una breve riflessione personale (max 1 foglio) sul tema della parità e delle pari opportunità tra i cittadini.

Le candidature devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale di Avezzano ed inviate all’indirizzo Pec: [email protected], oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano e devono recare l’indicazione “ Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la Commissione per le Pari Opportunità fra uomini e donne ” sulla busta, in caso di consegna a mano , oppure, nell’oggetto della e-mail, in caso di invio per Pec.

In caso di invio tramite PEC non si risponde per ritardi nella ricezione dovuti a problematiche tecniche di rete.

Il presente avviso viene diffuso e pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Ai sensi del regolamento UE n. 2016/6798, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.