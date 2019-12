Avvisi per il diritto allo studio e per i progetti Case e Map

L’assessore al Diritto allo studio e alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, ricorda che nelle ultime settimane il settore Politiche per il benessere della persona del comune dell’Aquila ha pubblicato una serie di avvisi rivolti alla cittadinanza in relazione alle iscrizioni presso gli asili nido comunali, al rimborso degli abbonamenti per gli autobus scolastici Ama e al cambio alloggio per i progetti Case e Map.

“In particolare – ha aggiunto Bignotti – si ricorda che la presentazione delle istanze relative alle iscrizioni presso i nidi comunali, con riferimento ai posti che si renderanno eventualmente disponibili a partire dal Gennaio 2020, scadono il 30 dicembre 2019. Avviso e modulistica sono reperibili sul sito internet del Comune a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1850&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 . La scadenza per la presentazione delle istanze di richiesta di rimborso degli abbonamenti scolastici Ama, da effettuarsi presso gli uffici della società presenti al piano terra del Terminal di Collemaggio, e riservata agli utenti che frequentano le scuole medie e quelle superiori con età inferiore a 19 anni, è fissata al 20 dicembre 2019; a tal fine, per questa annualità, sono previste delle risorse maggiori rispetto la precedente e ciò dovrebbe consentire di soddisfare al meglio le richieste che perverranno. Si rammenta anche che possono presentare domanda le famiglie con un reddito isee inferiore a 10mila euro e che l’entità del rimborso, totale o parziale, è legato alla fascia reddituale di appartenenza. Avviso e modulistica sono pubblicati in questa pagina web https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1852&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1”.

“Infine – ha concluso l’assessore Bignotti – la richiesta per ottenere il cambio alloggio per i progetti case e map scade il 2 gennaio 2020, secondo le consuete modalità che, tra l’altro, prevedono l’assenza di morosità da parte dell’assegnatario. La documentazione per formulare l’istanza si trova pubblicata sul sito del Comune, in questa pagina https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1849&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1”.

