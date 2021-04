AVEZZANO – Studenti marsicani del liceo classico protagonisti alle giornate mondiali della lingua e cultura Ellenica: i tre giovani, Andrea Di Gravio, Giulia Bianchini e Federico Lancia, che si si sono messi in luce nella sfida nazionale, sono stati premiati dal sindaco a Palazzo di città.

Nel concorso “Ve lo racconto io, il mito” Di Gravio si è fatto onore sfiorando il podio più alto, a livello nazionale, dove si è piazzato al secondo posto nella sezione riservata agli studenti liceali.

Bianchini e Lancia, invece, hanno avuto una speciale menzione per i loro racconti pubblicati in una antologia che raccoglie i lavori giudicati più incisivi e originali. Agli studenti accompagnati dalla dirigente didattica Cristina Di Sabatino e dalle professoresse Gabriella Masci, Antonella Tibaldi e Amina Carusi è andato il plauso e un attestato di merito da parte del sindaco per aver raggiunto un traguardo che ricorderanno con piacere nel tempo e che lascia ben sperare per il futuro.

“I nostri giovani”, ha affermato Di Pangrazio, con al fianco il vice sindaco, Domenico Di Berardino, “sono stati capaci di piazzarsi nelle prime posizioni nella sfida in campo culturale dove hanno partecipato centinaia di studenti. Al di là della bellezza della competizione, è importante sottolineare il valore della cultura classica e degli studi umanistici che, vengono valorizzati anche attraverso queste manifestazioni. Siamo tutti orgogliosi del loro risultato. Al centro dell’incontro in Comune, quindi, la cultura classica, il valore del mito e del racconto nella competizione organizzata con il coordinamento dell’associazione italiana della cultura classica con il patrocinio dell’ambasciata Ellenica e della federazione delle comunità Elleniche in Italia.