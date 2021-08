AVEZZANO – Martin Scipioni, il 32 enne ciclo amatore autore della “super pedalata” a ciclo continuo sull’asse Avezzano-Milano, accolto in Municipio dal consigliere con delega alle politiche giovanili, Nello Simonelli. Il faccia a faccia con il ciclista amatoriale, che ha pedalato per 40 ore per raggiungere la meta, allunga la serie degli incontri tra l’amministrazione cittadina e i ragazzi avezzanesi che si stanno adoperando in “iniziative positive” nei vari settori della società.

“Aprire un confronto con i giovani avezzanesi autori di “imprese” sportive, anche amatoriali”, afferma il consigliere Simonelli, “può servire come stimolo per altri che vogliono emularne le gesta e spingersi ancora oltre, soprattutto in un momento nel quale lo sport, sulla scia dei successi ottenuti in questo 2021, sta tornando a essere elemento centrale nella vita del Paese. E’ fondamentale trasmettere alla città il messaggio che l’amministrazione Di Pangrazio, tramite questi incontri a cadenza fissa, ha ben presente i meriti sportivi, culturali e nei vari settori contrassegnati dalla positività, dei nostri ragazzi ed è al loro fianco nell’ascolto e nel fungere da cassa di risonanza dei loro successi”.

Nel corso del confronto con l’amministrazione, Scipioni ha anche anticipato le sue iniziative future, tra le quali un “viaggio non-stop di 1.000 km, da realizzarsi per l’estate prossima, sempre in bicicletta, verso una capitale europea”.