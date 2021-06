AVEZZANO – Scatta l’operazione prolungamento del percorso attrezzato sul monte Salviano: il vecchio tratto pedonale, che attualmente collega la Curva delle castagne con il valico, ora sarà allungato verso il versante di Capistrello, sempre nel territorio di Avezzano: la realizzazione del tracciato, in fase di progettazione, prenderà forma più o meno in contemporanea con il restyling del vecchio percorso, dovrebbe diventare realtà entro la fine dell’estate. “L’area della riserva del Monte Salviano, uno scrigno prezioso, super frequentato dagli amanti della natura, dello sport, con fiore all’occhiello il santuario della Madonna della Pietraquaria”, afferma il sindaco, Gianni Di Pangrazio, “tornerà al vecchio splendore: la riqualificazione e allungamento del percorso attrezzato rientra in un piano di interventi ad ampio raggio dell’amministrazione per rendere l’area sempre più bella e fruibile”.

Per la realizzazione del nuovo tratto, che secondo la tabella di marcia, dovrebbe passare alla fase dei lavori entro la fine di luglio, l’amministrazione comunale utilizzerà un vecchio finanziamento, 80 mila euro, concesso dalla Provincia dell’Aquila, mentre per la sistemazione del tratto dalla Curva delle Castagne al Valico del monte Salviano, un po’ malandato, l’Ente spenderà circa 20mila euro: qui le operazioni di rifacimento del fondo e sistemazione della staccionata, oggetto di uno studio degli uffici della Riserva, sono in programma per il mese di luglio.

Nuovo look per il percorso di inizio della via Crucis vicino alla fontana. L’intervento, per circa 9mila euro, affidato nelle scorse settimane è giunto alla meta: l’impresa ha ripristinati i gradoni di accesso in materiale ecocompatibile e sistemato le staccionate. Insomma, per la riserva naturale del Monte Salviano si profila una stagione di valorizzazione a tutto campo.