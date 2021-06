AVEZZANO – Porte aperte alle giovani promesse del karate: il consigliere delegato alle politiche giovanili Nello Simonelli, ha ospitato nella sede comunale, Giada Ciofani, Diego Di Cesare, Giorgia Di Cosimo e Alex Tollis, atleti delle ASD Karate Body & Soul Avezzano e Karate Sporting Club Avezzano, che si sono messi in luce nei Campionati Italiani Under 21 di Karate a Ostia Lido.

Nel faccia a faccia, oltre che esortare i giovani a impegnarsi sempre più per raggiungere risultati nel campo sportivo e nella vita, il consigliere ha voluto conoscere dai ragazzi il loro punto di vista sull’impiantistica sportiva cittadina con l’obiettivo di mettere in campo le iniziative utili per facilitare l’attività agonistica e non.

“L’amministrazione”, afferma Simonelli, “ha deciso di confrontarsi costantemente con i giovani avezzanesi che si sono messi in luce nei vari campi e settori di abilità portando lustro alla città: dalla letteratura, alle scienze, dallo sport, allo spettacolo, vogliamo capire e trovare insieme soluzioni, idee, progetti utili a tutti e anche sviluppare una visione al passo con i tempi e condivisa”.

L’obiettivo, naturalmente, è quello di creare le migliori condizioni operative per i giovani talenti. “È evidente”, aggiunge Simonelli, “che, la pandemia, ha influito sulle abitudini. Serve un periodo di riorganizzazione per tutti, anche per coloro che si erano abituati ad allenarsi in casa e ora possono tornare a farlo in luoghi diversi. Si tratta di tornare il più velocemente possibile alla normalità facendo tutto il possibile per offrire contesti di preparazione idonei e motivanti. Su questo gli enti locali e le istituzioni possono fare molto. Così come possono agire sugli eventi e sulla formazione, altre due tematiche su cui abbiamo puntato l’attenzione”.