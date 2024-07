Avezzano, nuova giunta: tutte le deleghe degli assessori

AVEZZANO – Di seguito una nota dell’ufficio Comunicazione del Comune di Avezzano.

“Sono le 18 in punto quando il sindaco Giovanni Di Pangrazio comunica ufficialmente le deleghe assegnate ai componenti di giunta. Il provvedimento con i nomi era già pronto da sabato ma il primo cittadino ha voluto darne comunicazione, ieri, a tutti contemporaneamente, per sottolineare “fisicamente” il concetto più volte ribadito dall’inizio del mandato: “vince la squadra e si lavora insieme”. “Con questa impostazione – continua Di Pangrazio davanti ai nuovi assessori – siamo riusciti a tenere la barra dritta senza mai polemiche ma sempre facendo il massimo per Avezzano. Così dobbiamo continuare, con umiltà. Soprattutto oggi non abbiamo alcun bisogno di dimostrare forza ma solo dedicarci al programma di mandato con impegno e determinazione. I cittadini non pretendono la bacchetta magica, anche perché quelli che raccontano di avere la bacchetta magica li hanno già messi alla prova, e non è andata bene. Pretendono, invece, rispetto e impegno. E questo dobbiamo dare. Veniamo da mesi di opere inaugurate e nuovi cantieri aperti e così continueremo nelle prossime settimane e fino alla fine del mandato. Un passo alla volta. Chi ama fa, come abbiamo detto per il nuovo municipio sbloccato dopo venti anni di problemi e polemiche. Abbiamo trovato una soluzione come è avvenuto per transazioni ferme da anni e cause che si trascinavano da decenni. Ricordatevi – ha ribadito agli assessori – che tutto ciò è stato possibile grazie ai nostri consiglieri comunali che studiano i dossier, trovano soluzioni e si prendono le responsabilità quando sarebbe molto più facile buttare la palla avanti. Sono orgoglioso del lavoro di tutti. Ma sappiate che per me è più importante la coesione del gruppo che la visibilità del singolo. Perché si vince insieme. Mentre altri si perdono in polemiche politiche poco chiare voi pensate a lavorare. Perché questo vuole la città da me e da ciascuno di noi. Per quanto mi riguarda, ribadisco quello che ho sempre detto: per me ha priorità assoluta è la dedizione alla città. È quello che conta per amministrare un comune ed è quello che pretendo da chi fa parte della giunta; a nessuno ho mai chiesto che tessera politica avesse in tasca. I partiti hanno un ruolo importante per la democrazia e li rispetto tuttavia da sempre abbiamo detto con fermezza: facciamo vincere Avezzano! Significa che il fattore prioritario ed aggregante per la coalizione, dall’inizio, è questo, con concretezza e competenza”.

Nell’elenco delle deleghe degli assessori ci sono alcune novità anche tra i membri di giunta già in sella. Alla Basilico (Lega) vanno agricoltura e rapporti con RFI. A Di Berardino i progetti strategici mentre alla Cosimati oltre ai tributi, alla gestione delle frazioni e quartieri e ai rapporti con Ater, va l’Università, argomento di cui si era occupata all’arrivo della sede distaccata di Giurisprudenza, ad Avezzano. Pierleoni si è messo subito al lavoro sul turismo. Proprio oggi, a meno di 24 ore dalla visita del leader di Azione Carlo Calenda ai Cunicoli di Claudio, che tanto riscontro ha avuto sulla stampa, il comune annuncia la partenza di Vitrea Unda: una novità teatrale assoluta con 8 serate tra storia e spettacolo per valorizzare lo splendido sito archeologico.

Queste sono in dettaglio le deleghe:

GIOVANNI DI PANGRAZIO Valorizzazione Cultura e Grandi eventi,, Affari Legali, Lavori pubblici, Marketing territoriale, Formazione, Politiche Giovanili, Protezione Civile, Sviluppo dell’Identità dei Luoghi, Progetto della Ciclopedonale fucense e relativi rapporti con gli Enti, ZES;

DOMENICO DI BERARDINO Vicesindaco, Politiche Sociali e della disabilità, Volontariato, Famiglia, Coordinamento Giunta e Rapporti con il Consiglio Comunale, Rapporti con Unione Europea, Masterplan, Gestione PNRR e FSC, Politiche di Finanziamento; Istruzione e rapporti con istituzioni scolastiche, Patrimonio, Area vasta, Progetti strategici e Sviluppo territoriale delle aree interne, Associazionismo e volontariato;

BABBO FILOMENO Pianificazione del Territorio e Urbanistica, Edilizia privata, Politiche Sanitarie, Mobilità e Parcometri, Efficientamento energetico;

BASILICO CINZIA Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Affari del Personale dipendente, Cimiteri e Polizia mortuaria, Benessere degli Animali, Politiche agricole, Sviluppo agroalimentare e delle biotecnologie, Infrastrutture ferroviarie e autostradali;

COSIMATI IRIDE Università, Trasporti Pubblici, Impianti pubblicitari, decentramento quartieri e frazioni, Politiche della casa, Pari opportunità, Fenomeni migratori, Servizi generali, Provveditorato, URP, Statistica, Gemellaggi e cooperazione europea, Politiche industriali;

DI STEFANO PIERLUIGI Sportello Unico Attività produttive (Suap), Fiere e Mercati, Trasparenza e semplificazione amministrativa, Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione, Smart City, Sport e Infrastrutture Sportive, Tempo Libero, spettacoli ed eventi ricreativi;

DOMINICI MARIA ANTONIETTA Transizione Ecologica (Ambiente, Discariche, Depuratori, Verde Pubblico, Decoro urbano), Parchi Giochi, Servizi demografici e Toponomastica;

PIERLEONI ALESSANDRO Bilancio, Finanze e Programmazione, Turismo, Valorizzazione siti archeologici e culturali, Riserva del Salviano e Cuniculi di Claudio, Politiche del Lavoro, Società Partecipate, Supporto progetti aree interne.”