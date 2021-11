AVEZZANO – Nell’area del nucleo industriale arrivano le “bande sonore” per rallentare la velocità fissata a 40 km orari dal Comune. Per ridurre il pericolo e il rischio di incidenti su alcune strade del comprensorio delle aziende, infatti, l’amministrazione ha stabilito il nuovo limite e ordinato all’Arap -che ha la gestione esclusiva del territorio ricompreso nel perimetro dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano- di procedere con l’attuazione pratica.

La riduzione dei limiti di velocità in arrivo (per dare corso all’ordinanza occorrono i tempi tecnici) interesserà via A. Volta, via Trara, via Galileo Galilei, via Copernico, via Diesel, via Einstein e via Newton dall’incrocio di via Pertini. Segnaletica e bande sonore: per centrare l’obiettivo, l’ordinanza del Comune, a conclusione di una lunga fase di controllo e monitoraggio del traffico e dopo un incontro con il responsabile legale dell’Arap, punta sulla segnaletica classica e sui deterrenti a terra: i segnali stradali e, in via sperimentale, le bande sonore, ossia i rallentatori a effetto acustico-vibratorio previsti dall’art.42 comma 2 del Codice della Strada, come “segnali complementari”.

La sicurezza stradale è un tema molto sentito dall’amministrazione comunale da perseguire con con ogni mezzo previsto dal codice: per ridurre il rischio, in particolare per la presenza dei mezzi pesanti nell’area industriale, quindi, l’amministrazione ha fissato i nuovi limiti di velocità a 40 km orari utilizzando anche le bande sonore. Ora è a scattato il conto alla rovescia per l’installazione dei nuovi segnali stradali in entrambi i sensi di marcia delle 7 strade del nucleo industriale, mentre in prossimità degli incroci e sui lunghi tratti rettilinei saranno realizzati i dissuasori sonori sulla pavimentazione al fine di indurre i conducenti di mezzi pesanti e leggeri a rallentare.