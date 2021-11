AVEZZANO – Il Centro Giuridico del Cittadino denuncia una situazione di abbandono dei mastelli e una gestione incorretta della raccolta differenziata. “I mastelli della raccolta differenziata trattati in malo modo dagli operatori ecologici, capita sovente ,quando andiamo a ritirali, di trovarli danneggiati . Il capitolato d’appalto con la ditta prevede che :

“Gli operatori della società che gestisce la raccolta in Avezzano preleveranno il mastello o contenitore carrellato posto a bordo strada e lo svuoteranno (evitando rotture) nella vasca o tramoggia del mezzo dedicato e avranno cura di ricollocarlo dove l’UD o UND lo aveva esposto”

A nostro avviso questa operazione non viene effettuata correttamente I mastelli vengono lasciati in disordine e spesso capovolti ed in alcuni casi anche danneggiati.

L’immondizia che cade a terra spesso non viene raccolta dall’operatore ed è lasciata sul marciapiede.

Le cause sono dovute in parte anche dal disordine con il quale noi cittadini poniamo il mastello in strada ,di sicuro gli operatori eseguono l’operazione di raccolta in tempi velocissimi e spesso vediamo che i mastelli non vengono poggiati ma scaraventati a terra.

Possibili Soluzioni :

La ditta dia più tempo agli operatori di eseguire il proprio lavoro, Noi cittadini utenti mettiamoci più attenzione quando esponiamo il mastello in strada, Quando siamo in macchina ed abbiamo il camion del servizio raccolta davanti e ci impedisce di procedere con la nostra auto più pazienza non guasta.

Ricordo che i condomini possono richiedere gratuitamente la rastrelliera per esporre i mastelli.”

Conclude la lettera aperta del Centro Giuridico del Cittadino.