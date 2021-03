AVEZZANO – “Arriverà lunedì il via libero definito per il collettamento dell’impianto fognario di via Buonarroti. Il completamento di quest’opera, iniziata nel lontano 2007 e con il primo finanziamento che risale al 2001, è sicuramente una buona notizia”. Così in una nota il commissario della provincia dell’Aquila Lega Salvini Premier, Tiziano Genovesi, esprime grande soddisfazione per la realizzazione dell’opera in località Caruscino ad Avezzano.

“Grazie all’impulso dato dall’assessore regionale al ramo, Emanuele Imprudente, e alla nuova governance dell’ente pubblico regionale Arap (Azienda Regionale delle Attività Produttive), soggetto attuatore dell’intervento, con il direttore generale Antonio Morgante, dopo anni di peripezie e gravosi disagi dovuti ai ritardi, i residenti della zona sud di Caruscino potranno finalmente richiedere l’allaccio delle relative utenze all’ente competente”, spiega.

Inoltre, aggiunge Genvoesi: “Il potenziamento del servizio andrà inoltre a beneficio delle imprese insediate nel nucleo industriale del capoluogo marsicano”.

“Parlare nel 2021 di problematiche legate a necessità primarie, come quelle in oggetto, potrebbe sembrare assurdo eppure le condizioni dei cittadini erano ferme ad una realtà che sembrava riportare la città indietro di almeno 30 anni – sottolinea il coordinatore provinciale – come abbiamo potuto constatare recandoci in diverse occasioni sul posto per effettuare i sopralluoghi”.

“Finalmente la civiltà sarà ristabilita. La vittoria sarà dei cittadini!”, conclude Genovesi.