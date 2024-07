Avezzano: Di Pangrazio nomina la nuova Giunta, entrano Cosimati e Pierleoni

Si dimette Emilio Cipollone, già assessore ai Lavori Pubblici, a lui i ringraziamenti del sindaco per il lavoro svolto: “Ha dato molto ad Avezzano, facendo partire lavori importanti, alcuni dei quali particolarmente delicati”.

AVEZZANO – “La squadra si rafforza con nuove energie, dimostrando che il progetto che stiamo realizzando per la città è sempre più attrattivo e convincente”. Usa una metafora sportiva il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, neo ambasciatore dei valori dello sport di fresca premiazione a Roma, per sottolineare il senso dei cambi in Giunta. Entrano Iride Cosimati, campionessa di preferenze nella sua lista e Alessandro Pierleoni, giovane professionista della città, ma già con due mandati da consigliere comunale all’attivo e una grande esperienza nelle vicende amministrative. Il riferimento alla squadra da parte del sindaco, è anche un modo per sottolineare la compattezza della maggioranza e il fatto che questo passaggio si sia svolto in totale sintonia con la compagine consiliare e i supporter del primo cittadino. Anche l’avvicendamento tra Pierleoni e l’assessore Emilio Cipollone è stato favorito dalle dimissioni del componente di Giunta, che deteneva la delega ai Lavori Pubblici e che gode della stima del sindaco: potrebbe essere destinato, presto, ad altri ruoli significativi; intanto incassa il ringraziamento del primo cittadino per il lavoro svolto: “Ha dato molto ad Avezzano, facendo partire lavori importanti, alcuni dei quali particolarmente delicati. Continuerà a stare accanto alla nostra amministrazione, con la fiducia e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto”, afferma il sindaco.

“Veniamo da due mesi di inaugurazioni e di partenze di importanti cantieri – continua ancora il sindaco – tra velodromo, campi sportivi, scuole, parcheggi, sottopassi e l’avvio dei lavori di completamento della storica incompiuta, il Nuovo Municipio. Risultati che arrivano quando si rema tutti nella stessa direzione. Dobbiamo continuare con lo stesso ritmo di sempre; oggi la nostra Giunta si arricchisce non solo di due persone competenti e professionali, ma anche di due amministratori con esperienza e amore per la città. Comunicherò ufficialmente lunedì 22 a tutti i componenti di Giunta in contemporanea le nuove deleghe assegnate. Il messaggio è chiaro: porte aperte a chi ha a cuore Avezzano e vuole fare, costruire, realizzare”.

New entry in Giunta, Iride Cosimati, che ha già manifestato pubblicamente in alcune occasioni apprezzamento per la politica di apertura e di condivisione del primo cittadino, non a caso le proposte della consigliera comunale, nella prima assise civica, quella sulle linee programmatiche, erano state accolte dalla maggioranza e inserite nell’agenda amministrativa, tanto che la Cosimati non aveva espresso voto contrario al programma di mandato. Sottolinea: “Felice di potermi impegnare in prima persona e da protagonista per la mia città. È mia intenzione essere parte attiva per la realizzazione del programma, sicuramente l’esperienza maturata in questi anni può essere utile per riprendere e rilanciare alcune tematiche che mi stanno particolarmente a cuore, come quelle relative all’università e allo sviluppo di quartieri e frazioni”. La consigliera, sulla polemica di un consigliere regionale apparsa in questi giorni sulla stampa, si limita solo ad una battuta: “Credo che chi ha ruoli importanti e di livello regionale, dovrebbe impegnarsi a portare risultati e risorse alla propria città e non limitarsi ad attacchi personali. Non è un caso se alcuni ricevono sostegno ed altri solo niet”. Con l’ingresso della Cosimati in Giunta entrerà in consiglio il dottor Maurizio Gentile, secondo più votato della lista con 465 preferenze, dopo la Cosimati, miss preferenze, che aveva totalizzato quasi 500 voti.

Upgrade naturale, quello del consigliere comunale Alessandro Pierleoni, che dichiara: “E’ un onore e uno stimolo, per me, mettermi al servizio della città nel ruolo di assessore. Il mio impegno – dichiara – sarà totale per il completamento dell’ambizioso programma di mandato e per contribuire a realizzare le tante attività concrete messe in campo al fine di migliorare la nostra città”. Connesso alla sua recentissima nomina in esecutivo, il rientro ufficiale in squadra della dottoressa Patrizia Gallese, già assessore alle politiche scolastiche ed oggi neo consigliere comunale, che ha sempre continuato a sostenere il programma dell’amministrazione Di Pangrazio. “Torno a far parte, in prima persona, – commenta – della squadra del sindaco nell’assise civica e lo faccio, naturalmente, nel solco dell’impegno già profuso. Confido, insieme al neo assessore Pierleoni, con il quale non si è mai interrotto un ottimo lavoro di squadra, e a tutti i colleghi amministratori, di poter assicurare la conclusione di alcuni progetti avviati che ho a cuore, in particolar modo quelli relativi al settore turistico-archeologico”.