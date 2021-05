L’AQUILA – Atti vandalici e assembramenti nelle vie del centro: per arginare il fenomeno segnalato dalle associazioni di categoria in un incontro in Municipio e da numerosi cittadini, scattano immediatamente i controlli a tappeto delle forze dell’ordine e sicurezza pubblica. Le operazioni concordate dal sindaco, Gianni Di Pangrazio, con il dirigente del Commissariato, Giancarlo Ippoliti, responsabile dell’ordine e sicurezza pubblica in città, che si è subito attivato per organizzare il servizio interforze (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), saranno concentrate in prevalenza nelle ore più a rischio per tutta la settimana. Alle operazioni anti vandali e anti assembramenti partecipa anche la polizia locale.

Il primo cittadino ha sollecitato il comandante, Luca Montanari, ad attivare servizi ad hoc nei weekend per contrastare il fenomeno. I controlli saranno effettuati in tutta la città, con particolare riferimento alle zone dove si registrano le maggiori concentrazioni: lungo via Diaz, via Corradini, via Trento, via Albense, via Mons. Bagnoli e via Garibaldi. Qui, infatti, sono stati segnalati frequenti assembramenti di persone in violazione della normativa anti-covid, atti vandalici e abbandono di rifiuti di ogni genere. Tra una settimana sarà fatto il punto sulle attività e i risultati.