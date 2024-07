Avezzano, arriva Dj Georgia Mos

AVEZZANO – Sarà la giovanissima DJ Georgia Mos la protagonista della serata del 24 luglio prossimo per “Vivi Avezzano”, la rassegna di spettacoli e iniziative culturali della Città di Avezzano.

Georgia Mos è una Dj e Producer Italiana. Nasce e cresce nella città della musica Sanremo, dove studia chitarra e canto, successivamente, si appassiona per la musica elettronica a Londra. Mercoledì sarà ad Avezzano e farà ballare Piazza Risorgimento con le sue “ricette” musicali, la sia musica, la sua energia e vitalità, insieme con l’immancabile Valeesse.

Georgia Mos si è esibita in alcuni fra i più importanti clubs al mondo: “Privilege Ibiza, Nikki Beach, Miami, Vip Room, Cannes, Sunburn Festival Goa India, Moderland Club China”.

In Italia tra i numerosi club troviamo Praja di Gallipoli, Samsara di Riccione, Baia Imperiale, Celebrità, Villa Bonin, Holi Color Festival, Aperyshow Festival.

Nel 2024 ha suonato all’Allianz Stadium per la Juventus. Georgia Mos ha preso parte al programma televisivo “Top Dj” su Italia 1, come unica concorrente Donna.

Attualmente l’artista italiana figura nella classifica Mondiale delle Top 100 Dj by djane e mag. Tra i dischi pubblicati “If you had my love con 5 milioni streams su spotify”, “Tan bueno”, “Call 911”, “Naked” e il remix ufficiale “La primavera per Jovanotti”.

Il Dj set in programma dalle 23 di mercoledì 24 luglio, in Piazza Risorgimento ad Avezzano, è organizzato e sostenuto dal Comune di Avezzano, Vivi Avezzano, in collaborazione con Ivan Iacutone della Iacutone Management. L’ingresso è ovviamente gratuito.